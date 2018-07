Fiorentina bate Udinese e volta a vencer após três partidas no Italiano

A Fiorentina espantou a má fase no Campeonato Italiano neste domingo. Em casa, a equipe derrotou a Udinese por 2 a 1, pela oitava rodada, voltou a vencer após três jogos pela competição e subiu na tabela, se distanciando da incômoda luta contra o rebaixamento.

Esta foi somente a terceira vitória da Fiorentina no Italiano, resultado que a levou a dez pontos, na 11.ª colocação. Por outro lado, a Udinese segue fazendo campanha ruim neste início de competição, triunfou somente duas vezes e está em 13.º, com seis pontos.

Para piorar, o time de Údine foi castigado neste domingo por um velho conhecido. O francês Cyril Thereau, que deixou o clube após três anos justamente para se transferir para a Fiorentina nesta temporada, foi o responsável pelos gols dos mandantes.

O primeiro gol de Thereau saiu aos 27 minutos, quando ele aproveitou sobra na área e bateu para a rede. No segundo tempo, aos 12, ele marcou após rebote do goleiro Bizzarri. De nada adiantou o gol do zagueiro brasileiro Samir, ex-Flamengo, que selou o placar aos 26 minutos.