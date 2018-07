Fiorentina bate Udinese por 3 a 0, passa o Milan e assume 7ª posição do Italiano

No único jogo disputado neste sábado pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina venceu a Udinese por 3 a 0, em casa, e assumiu a sétima posição da tabela, com 40 pontos.

Assim, a equipe de Florença também ultrapassou o Milan, que tem a mesma pontuação, mas está em desvantagem nos critérios de desempate e caiu para o oitavo lugar. A equipe de Milão, porém, tem um jogo a menos e atuará ainda por esta rodada na segunda-feira, quando pegará a Lazio, em Roma.

O triunfo também fez a Fiorentina se aproximar um pouco mais da zona de classificação para a Liga Europa, que hoje tem como último integrante a Inter de Milão, quinta colocada, com 42 pontos. A Inter, por sua vez, jogará neste domingo contra o Empoli, em casa, com boa chance de ultrapassar a Lazio, que ocupa o terceiro lugar com 43 pontos.

No confronto isolado deste sábado no Italiano, a Fiorentina abriu o placar com um gol do meia espanhol Borja Valero aos 41 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o senegalês Babacar ampliou aos 17 e Bernardeschi decretou o 3 a 0, cobrando pênalti, aos 35.

O resultado negativo fez a Udinese estacionar nos 29 pontos e na 12ª posição, posto que corre o risco de perder no complemento desta 24ª rodada, neste domingo, quando acontecerão os seguintes duelos: Crotone x Roma, Inter de Milão x Empoli, Palermo x Atalanta, Sassuolo x Chievo, Torino x Pescara, Sampdoria x Bologna e Cagliari x Juventus.

No próximo dia 19, um domingo, a Udinese buscará a sua reabilitação no Italiano contra o Sassuolo, em casa. No mesmo dia, a Fiorentina encara o Milan, em Milão.