Fiorentina bate Verona em jogo de sete gols no Campeonato Italiano

FLORENÇA - Fiorentina e Verona fizeram um grande duelo nesta segunda-feira, dia de encerramento da 14.ª rodada do Campeonato Italiano. Em um jogo de sete gols, o time de Florença, que atuava em casa, venceu o confronto direto por 4 a 3 e se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O resultado levou a Fiorentina aos 27 pontos, na quinta posição, mesmo número da Inter de Milão, quarta colocada, e um atrás do Napoli, terceiro, que ainda atua nesta segunda. Por outro lado, o Verona perdeu a chance de se aproximar do time de Florença, já que é o sexto colocado, com 22 pontos.

O jogo desta segunda começou a todo vapor e antes dos 15 minutos o placar já estava empatado em 2 a 2. Tudo começou aos quatro minutos, quando Borja Valero bateu de fora da área no canto do goleiro e abriu o placar para a Fiorentina. O brasileiro Romulo, dois minutos depois, deixou tudo igual, e Iturbe, com lindo chute de fora, aos 13, virou.

Não deu nem tempo para comemorar, porque aos 14 minutos novamente Borja Valero marcou de fora da área, desta vez em chute desviado. A virada da Fiorentina aconteceria aos 43 minutos, quando Vargas, também de longe, em chute cruzado, marcou. No segundo tempo, o artilheiro do campeonato, Giuseppe Rossi, chegou ao 12.º gol na competição, ao marcar de pênalti. Ainda deu tempo para Jorginho diminuir, aos 27, mas a reação parou por aí.