Fiorentina busca empate, mas perde a liderança do Italiano

A Fiorentina desperdiçou neste domingo uma grande chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Italiano. Jogando em casa, o time de Florença levou 2 a 0 do modesto Empoli no primeiro tempo e suou para buscar o empate por 2 a 2 na segunda etapa.

Com o empate, chegou aos mesmos 28 pontos do Napoli, que mais cedo vencera o Verona por 2 a 0. Mas fica em segundo lugar porque o time de Nápoles leva vantagem no saldo de gols. A Inter de Milão, que tem 27, ainda poderá alcançar o topo neste domingo, se vencer o Frosinone, em casa.

Contando com apoio da torcida, a Fiorentina foi surpreendida em seu estádio neste domingo. Com apenas dez minutos de diferença, o Empoli abriu 2 a 0, com gols de Marko Livaja e Marcel Buechel aos 17 e aos 27 minutos de jogo. Na segunda etapa, os anfitriões reagiram com gols de Nikola Kalinic, aos 11 e aos 16 minutos. Mas não foi o suficiente para buscar a vitória.

Pela mesma rodada, o Sassuolo tropeçou diante do Genoa, fora de casa. A surpresa do campeonato foi derrotada por 2 a 1, com gols de Tomas Rincon e Leonardo Pavoletti. Ambos os times terminaram a partida com dez jogadores em campo, em razão das expulsões de Diego Perotti e Domenico Berardi no fim do primeiro tempo. Apesar da derrota, o Sassuolo segue em quinto lugar na tabela, com 22 pontos. O Genoa é apenas o 13º lugar, com 16 pontos.

Na capital italiana, a Lazio não passou do empate com o Palermo por 1 a 1. Edoardo Goldaniga abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Antonio Candreva buscou o empate em cobrança de pênalti na etapa final. Em fase irregular, a Lazio ocupa o oitavo lugar, com 19 pontos. O Palermo é o 14º, com 15.

Ainda neste domingo, a Udinese superou a Sampdoria por 1 a 0, enquanto o Torino bateu a Atalanta por 1 a 0. O Chievo venceu o Carpi por 2 a 1.