Fiorentina cede empate e perde chance de subir na tabela do Italiano

Tentando embalar no Campeonato Italiano, a Fiorentina até saiu na frente no placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante do Torino por muito tempo. E precisou se contentar com o empate por 1 a 1, neste sábado, fora de casa, pela 10ª rodada.

O tropeço impediu que a equipe de Florença subisse mais na tabela. Com 15 pontos, ocupa o sexto lugar. Se tivesse vencido, estaria em quinto, na cola da Lazio, atual quarta colocada. Já o time de Turim tem 14 pontos e ocupa o nono lugar, fora da zona de classificação para as competições europeias.

Mesmo atuando na casa do rival, a Fiorentina não precisou de muito tempo para se impor em campo. Logo aos dois minutos, a bola foi escorada dentro da área e Marco Benassi surgiu entre os zagueiros para finalizar para as redes.

O empate, contudo, veio na sequência, aos 12 minutos. A finalização do ataque acertou o pé da trave e desviou nas costas do goleiro Alban Lafont para entrar. Apesar do lance de azar, Lafont foi determinante na sequência do jogo para manter o empate no placar, em razão de ao menos duas grandes defesas.

Na próxima rodada, a Fiorentina vai receber a Roma no sábado, dia 3 de novembro. Um dia depois, o Torino visitará a Sampdoria.