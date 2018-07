Fiorentina confirma acerto com lateral Gilberto, do Botafogo A Fiorentina confirmou nesta quarta-feira o acerto com o lateral-direito Gilberto, do Botafogo. O jogador de 22 anos, que defende a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos, tinha contrato com o clube carioca até o fim do ano. Após rescindir seu vínculo, acertou com o time italiano por cinco temporadas.