Fiorentina confirma empréstimo de Mario Gómez ao Besiktas O alemão Mario Gómez vai atuar no futebol da Turquia na temporada 2015/2016 do futebol europeu. Nesta quinta-feira, a Fiorentina oficializou o empréstimo do atacante ao Besiktas, em acordo que vinha sendo dado como certo nos últimos dias. Além disso, o jogador chega ao futebol turco com os seus direitos econômicos fixados em valor não revelado.