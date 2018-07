Fiorentina contrata atacante argentino do West Ham e empresta Rossi ao Levante

Por meio de um comunicado, o West Ham confirmou que Zárate foi contratado de forma definitiva pela Fiorentina, depois de ter defendido a equipe de Londres em apenas 29 jogos e marcado sete gols. Contratado junto ao Vélez Sarsfield em 2014, ele foi cedido por empréstimo ao Queens Park Rangers em janeiro do ano passado.

Este será, por sinal, um retorno de Zárate ao futebol italiano, onde ele já vestiu os uniformes de Lazio e Inter de Milão no período entre 2008 e 2013. O atacante foi contratado por cerca de 2 milhões de euros e vestirá a camisa 7 da Fiorentina.

Já Giuseppe Rossi foi cedido por empréstimo ao Levante apenas até o final desta temporada do futebol europeu. Por meio de nota em seu site oficial, o clube espanhol informou nesta sexta-feira que a oficialização da contratação está dependendo apenas da aprovação do jogador em exames médicos.

Atrapalhado por lesões sérias sofridas nos últimos anos, Rossi já atuou no futebol espanhol com a camisa do Villarreal, no qual ficou entre 2007 e 2012 antes de se transferir para a Fiorentina no início de 2013. Por causa das seguidas lesões, ele defendeu a equipe italiana em apenas 41 partidas.

O Levante ocupa hoje a lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 14 pontos em 20 jogos disputados, enquanto a Fiorentina está na luta direta pelas primeiras posições do Italiano - é a quarta colocada, com 38 pontos, apenas seis atrás do líder Napoli.