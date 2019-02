Fiorentina e Atalanta empatam na primeira semifinal da Copa da Itália

Fiorentina e Atalanta protagonizaram nesta quarta-feira um jogo cheio de emoções e ficaram no empate por 3 a 3, no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela rodada de ida das semifinais da Copa da Itália. O resultado deixa o confronto em aberto, já que na competição não o critério de desempate pelos gols como visitante. O duelo da volta, em Bérgamo, está marcado para o dia 24 de abril.

O vencedor do confronto terá pela frente na final quem passar de Lazio e Milan. Diferente do que os times de Roma e Milão fizeram no dia anterior - empate sem gols e emoção no estádio Olímpico, na capital italiana -, Fiorentina e Atalanta mexeram com os nervos dos torcedores.

Mesmo atuando fora de casa, a Atalanta pressionou no início e marcou o primeiro gol aos 16 minutos. Josip Ilicic puxou um contra-ataque e tocou para o meia Alejandro Gómez, que chutou na saída do goleiro Alban Lafont para balançar as redes. A Fiorentina sentiu o golpe e dois minutos depois levou o segundo. O esloveno Ilicic cruzou dentro da área e encontrou Mario Pasalic livre para marcar.

Em desvantagem, o time da casa buscou o ataque e melhorou no duelo. Conseguiu diminuir com o atacante Federico Chiesa, em uma bela jogada individual aos 32 minutos, e na base da pressão e da empolgação empatou o jogo em uma jogada coletiva que o colombiano Muriel tocou dentro da área para Marco Benassi de primeira acertar o canto da meta defendida pelo goleiro Berisha.

Depois do intervalo, a Atalanta se arrumou em campo e voltou a dominar. Aos 12 minutos, ficou novamente na frente no placar com um belo gol do holandês Marten de Roon, que aproveitou a sobra do escanteio e soltou o pé de fora da área, acertando o ângulo de Lafont.

A partir daí foi a vez da Fiorentina ir ao ataque com mais força e a recompensa veio com o novo empate. Aos 33 minutos, o atacante argentino Giovanni Simeone roubou uma bola no meio de campo e tocou para Chiesa, que cruzou rasteiro para Muriel, sem marcação, balançar as redes e definir o placar em 3 a 3.