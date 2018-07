Fiorentina e Chievo garantem vaga na Copa da Itália

Jogando em casa, a Fiorentina derrotou a Reggina com gols de Babacar, Marchionni e Cerci. Agora, jogará contra o Parma nas oitavas de final. Enquanto isso, o Chievo recebeu o Novara e também ganhou por 3 a 0, com dois gols de Granoche e outro do atacante brasileiro Marcos de Paula - seu próximo adversário será o Palermo.

A quarta fase da Copa da Itália será completada nesta quarta-feira, com a realização de um único jogo: Bari x Livorno. E o vencedor desse confronto jogará contra o Milan nas oitavas de final da competição.