Juventus e Fiorentina vencem e mantêm ponta do Italiano embolada

Em meio a uma intensa disputa pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano, Juventus e Fiorentina fizeram sua parte nesta quarta-feira e deixaram a pressão toda para Napoli e Inter de Milão, que atuam mais tarde. O time de Turim passeou diante do lanterna Verona, em casa, e fez 3 a 0. Já a equipe de Florença bateu o Palermo por 3 a 1, na casa do adversário.

A Fiorentina saltou à ponta do Italiano, com 38 pontos, com a Juventus na cola, com 36. Mas Inter de Milão (36) e Napoli (35) ainda atuam nesta quarta-feira, contra Empoli e Torino, respectivamente. O Palermo é o 16.º, com 18 pontos, enquanto o Verona é o lanterna, com oito.

Em Turim, a Juventus saiu na frente logo aos sete minutos, com falta perfeita cobrada por Dybala, à meia altura, no canto esquerdo do goleiro. Foi justamente dos pés do argentino que saiu o segundo, aos 44. Ele cobrou falta pela esquerda e encontrou Bonucci, que testou firme para a rede.

No segundo tempo, o time de Turim aproveitou a vantagem para administrar o placar, mas ainda chegou ao terceiro. Aos 36, Pogba deu enfiada precisa para Simone Zaza, que tocou na saída do goleiro.

Já em Palermo, o nome da partida foi Ilicic, autor de dois golaços. Ele abriu o placar logo aos 12 minutos, quando recebeu pela direita, deu lindo corte no marcador e tocou na saída do goleiro. Ainda no primeiro tempo, o esloveno recebeu de Kalinic quase na entrada da área e acertou lindo chute de canhota para ampliar.

No segundo tempo, o Palermo se lançou ao ataque e conseguiu diminuir. Aos 31, Gilardino recebeu de Vázquez e recolocou os donos da casa no jogo. Mas a Fiorentina soube se fechar e explorar os contra-ataques para chegar ao terceiro. Nos acréscimos, Jakub Blaszczykowski foi lançado em velocidade e finalizou para garantir o resultado.

Se Fiorentina e Juventus fizeram o dever de casa, a Roma perdeu a chance de colar nas primeiras posições ao tropeçar diante do Chievo. Fora de casa, o time da capital chegou a ficar à frente em duas oportunidades, mas permitiu o empate por 3 a 3. Sadiq, Florenzi e Falque marcaram para os visitantes, mas Castro, Paloschi e Pepe garantiram o empate.

Outro que tropeçou e voltou a decepcionar sua torcida foi o Milan. O time rubro-negro recebeu um Bologna preocupado com o rebaixamento e mesmo assim perdeu por 1 a 0. Giaccherini, já aos 36 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida, que deixou os mandantes apenas na sétima posição, com 28 pontos.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas já encerradas no dia cheio do Campeonato Italiano, dois empates. A Lazio recebeu o Carpi e não saiu do 0 a 0. Já o Sassuolo pegou o Frosinone e também amargou um tropeço, ficando no 2 a 2.