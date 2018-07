Fiorentina e Parma empatam em 2 a 2 pelo Campeonato Italiano

FLORENÇA - A Fiorentina perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Italiano ao ficar no empate por 2 a 2 diante do Parma, nesta segunda-feira, no encerramento da sexta rodada. Mesmo atuando em casa, o time de Florença não conseguiu passar de uma igualdade diante de um adversário que figura na parte de baixo da tabela. O resultado deixou a Fiorentina na quinta colocação, com 11 pontos, sete atrás da líder Roma.

Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Lazio, fora de casa, no domingo, mas antes pega o Dnipro pela Liga Europa, quinta-feira. Já o Parma chegou ao sexto ponto no Italiano, em 14.º, e volta a campo diante do Sassuolo, também no domingo.

Apesar da pressão da Fiorentina, quem saiu na frente nesta segunda foi o Parma. No final do primeiro tempo, o meio-campista Gargano abriu o placar. A reação dos mandantes começou aos 19 minutos da etapa final, quando o zagueiro Gonzalo Rodríguez marcou.

O gol deu ânimo para a Fiorentina, que aumentou a pressão e conseguiu a virada aos 33 minutos, com o gol de Juan Vargas. Quando a torcida já comemorava a vitória, veio o balde de água fria. Já nos acréscimos, Massimo Gobbi fez para o Parma e selou a igualdade.