Fiorentina e Sampdoria vencem e se aproximam de zona de classificação europeia

Em dois jogos já encerrados neste domingo pelo Campeonato Italiano, Sampdoria e Fiorentina venceram e se aproximaram da zona de classificação à Liga Europa. A equipe de Florença bateu o Empoli por 3 a 1, de virada, em casa, e subiu para a oitava posição, com 22 pontos, e também se viu mais perto da briga por um lugar na Liga Europa por meio do torneio nacional.

Mesmo jogando em casa, a Fiorentina teve dificuldades na partida e viu seu adversário sair na frente, mas, com gols de Mirallas, Giovanni Simeone e Dabo, conseguiu garantir mais três pontos no campeonato. Antes disso, o Empoli abriu o placar com uma assistência de Caputo para Krunic balançar as redes dos anfitriões aos 24 minutos do primeiro tempo.

Apesar disso, a Fiorentina não desistiu, seguiu em busca do empate e, de tanto insistir, empatou após Simeone dar passe para Mirallas completar para as redes aos 40 minutos. O segundo tempo seguiu bem intenso e, aos 14 minutos, foi a vez de Simeone marcar o dele.

Com a vantagem, a Fiorentina conseguiu ter mais calma para ficar com a posse de bola e, aos 33 minutos, Dabo chutou forte para o gol, sem chances para o goleiro Provedel defender, e garantiu a vitória por 3 a 1 dos donos da casa. A derrota deixou o Empoli estacionado na 16ª posição, com 16 pontos, enquanto o Parma é o 12º, com 21.

Atuando fora de casa, a Sampdoria derrotou o Parma por 2 a 0 e se garantiu na sétima posição, com 23 pontos, ficando apenas um atrás do Sassuolo, sexto colocado e que hoje seria o último a garantir vaga na competição continental. O time de Gênova garantiu o seu triunfo com gols de Gianluca Caprari e Fabio Quagliarella e deixou o Parma na 12ª colocação, com 21 pontos.

Em outro duelo já encerrado neste domingo, o Sassuolo venceu o Frosinone por 2 a 0, fora de casa, com gols de Lorenzo Ariaudo (contra) e Domenico Berardi, para se garantir na zona de classificação à Liga Europa. Já o Frosinone ocupa a 19ª e penúltima posição, com nove pontos, e segue como sério candidato a ser rebaixado.