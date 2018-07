Fiorentina empata com Lazio nos acréscimos em pênalti marcado com ajuda do vídeo

A Fiorentina empatou por 1 a 1 com a Lazio, neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, nos acréscimos do segundo tempo com um pênalti assinalado pela arbitragem depois de consulta ao VAR (Árbitro de Vídeo, na sigla em inglês) e convertido pelo senegalês Babacar. O jogo foi válido pela 14.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado foi ruim para ambas equipes. A Lazio perdeu a oportunidade de superar a Roma na quarta colocação na tabela pelos critérios de desempate. Com o empate, a Lazio permanece na quinta posição, com 29 pontos.

Para a Fiorentina, apesar de evitar a derrota no apagar das luzes da partida, o placar também não foi bom porque manteve o time de Florença estacionado na 11.ª colocação, com 18 pontos, ainda distante das vagas para as competições europeias.

Em um jogo bastante equilibrado, a Lazio abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo por intermédio do zagueiro holandês Stefan de Vrij que, de cabeça, aproveitou bem uma cobrança de falta da intermediária direita do ataque, feita pelo meia espanhol Luis Alberto.

Na segunda etapa, as equipes se mantiveram da mesma forma e o jogo caminhava para um final com a vitória da equipe da casa. Mas a Fiorentina partiu para o ataque nos últimos minutos e deu muito trabalho ao goleiro albanês Thomas Strakosha, da Lazio.

Aos 46 minutos, o zagueiro argentino German Pezzella conseguiu bater de voleio e obrigou Strakosha a realizar uma grande defesa, espalmando para escanteio. Em seguida, o árbitro Davide Massa paralisou a partida para conferir um lance pelo VAR.

Após rever as imagens, Massa viu uma falta do atacante equatoriano Felipe Caicedo - que ajudava na defesa - sobre Pezzella dentro da área e decidiu assinalar pênalti para a Fiorentina.

Assim, o goleiro Strakosha se viu em situação idêntica à enfrentada na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, em Turim, pela oitava rodada do torneio, na qual a arbitragem também marcou uma penalidade máxima nos acréscimos. Naquela oportunidade, o goleiro da Lazio defendeu e garantiu a vitória de sua equipe.

Mas, desta vez, o atacante senegalês Khouma Babacar cobrou com firmeza, deslocando o albanês para empatar a partida e garantir um ponto para a equipe de Florença.

Na próxima rodada do Italiano, a Lazio enfrentará a Sampdoria em Gênova, em jogo marcado para o dia 3 de dezembro. Já a Fiorentina receberá o Sassuolo, no estádio Artemio Franchi, no mesmo dia.