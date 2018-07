Fiorentina empata e divide segunda colocação

O Torino ameaçou desde o início, e a Fiorentina, que buscava sua sétima vitória consecutiva, penou com um ataque lento que custou a criar oportunidades.

Os anfitriões saíram na frente a cinco minutos do intervalo, quando Alessio Cerci recebeu um cruzamento baixo de Danilo D'Ambrosio.

A Fiorentina despertou no segundo tempo, mas com o pé quente Stevan Jovetic ainda contundido e Luca Toni fora de ação após uma colisão feia com o zagueiro Kamil Glik, o Torino aguentou a pressão.

Os visitantes empataram da marca do pênalti aos 30 minutos da etapa complementar, depois que D'Ambrosio derrubou Juan Guillermo Cuadrado e Gonzalo Rodríguez converteu.

Mas um minuto depois o Torino retomou a dianteira --o cruzamento de Valter Birsa enganou a todos e terminou dentro da rede.

Ex-atacante do Ajax, El Hamdaoui igualou praticamente em seu primeiro toque na bola, girando e batendo num canto fora do alcance do goleiro Jean-François Gillet.

Nos outros jogo de domingo, Mattia Destro marcou seu segundo gol para a Roma desde que chegou do Genoa na pré-temporada, garantindo a vitória de 1 x 0 sobre o Pescara --com isso, o time compartilha a quinta posição do Campeonato Italiano.

O grande choque do dia foi a vitória de 1 x 0 do conturbado Genoa sobre o Atalanta com um gol de Andrea Bertolacci no primeiro tempo. Também em apuros, o Siena fez um empate sem gols com o Chievo.

A Sampdoria deu continuidade ao seu renascimento, iniciado com a vitória sobre o Genoa no clássico da semana passada, com um placar de 1 x 0 em casa sobre o Bolonha graças a Andrea Poli.

(Por Matt Barker)