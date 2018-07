Fiorentina goleia Inter e cola na zona para Liga Europa

A Fiorentina chegou a 42 pontos, na sexta colocação, um atrás da Inter, última equipe na zona de classificação para a Liga Europa. Na próxima rodada, o time de Florença enfrenta o Bologna, domingo que vem, enquanto os milaneses farão o clássico local diante do Milan, no mesmo dia.

A goleada da Fiorentina começou a ser desenhada logo aos 13 minutos, com Adem Ljajic, que aproveitou cruzamento da esquerda e marcou de cabeça. Aos 33, Jovetic marcou um golaço. Ele recebeu na meia-lua, girou e bateu no ângulo esquerdo do goleiro, selando o placar da primeira etapa.

No segundo tempo, o cenário se manteve: a Fiorentina ia para cima, enquanto a Inter, acuada, não esboçava reação. Assim, o terceiro gol saiu logo aos dez minutos, novamente com Jovetic, que recebeu lindo toque de calcanhar de Aquilani e tocou na saída do goleiro. Ljajic também marcou seu segundo gol na partida aos 20 minutos, e Cassano, já aos 42, diminuiu para o time milanês.