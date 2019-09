Fiorentina oficializa a contratação do atacante Pedro junto ao Fluminense

Uma das promessas do futebol brasileiro, o atacante Pedro deixou o Fluminense e é o novo reforço da Fiorentina para a temporada 2019/2020 na Itália. O jogador de 22 anos havia viajado no domingo para a Itália, onde na manhã desta segunda-feira realizou exames médicos em Roma e, horas depois, já em Florença, assinou contrato com o novo clube.

A Fiorentina não informou o tempo de contrato com Pedro. O atacante, que já foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, mas não se apresentou por lesão, foi negociado com o clube de Florença por um valor de cerca de 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões).

No acordo, ficou previsto que o time carioca receberia algo em torno de 8 milhões de euros (R$ 36,5 milhões), ficando ainda com cerca de 20% do valor de uma futura transferência como clube revelador do centroavante. O restante da negociação seria dividido entre o Artsul, clube-empresa da cidade de Nova Iguaçu (RJ), que detém metade do passe do atleta, empresários e intermediários.

Junto com reforços consagrados como o francês Franck Ribéry e o ganês Kevin-Prince Boateng, Pedro será mais uma peça no ataque da equipe italiana ao lado de jogadores como os italianos Federico Chiesa e Riccardo Sottil.

A estreia do atacante, no entanto, deve demorar um pouco, pois o jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa sofrida em 10 de agosto, na derrota do time carioca para o Atlético-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 2018, Pedro ficou perto de assinar com o Real Madrid, mas uma grave lesão no joelho do atacante acabou frustrando o negócio, assim como a sua estreia pela seleção brasileira. Desde o retorno dele, foram 14 jogos pelo Fluminense, com cinco gols.