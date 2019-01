Fiorentina se reforça com o colombiano Luis Muriel por empréstimo

A Fiorentina se reforçou no primeiro dia de 2019. Nesta terça-feira, o time italiano anunciou a contratação do atacante colombiano Luis Muriel, que estava no Sevilla. Ele chega ao clube de Florença cedido por empréstimo, embora o período não tenha sido revelado, e com os seus direitos fixados em valor que não foi especificado.

O acordo com a Fiorentina representa um retorno para Muriel, pois o atacante, de 27 anos, teve passagens anteriores pelo futebol italiano, onde defendeu Lecce, Udinese e Sampdoria, que há um ano e meio negociou o atacante colombiano com o Sevilla por 21,6 milhões de euros (R$ 96,3 milhões, na cotação atual), quando se tornou a mais cara aquisição da história do clube espanhol.

A Fiorentina aguarda a chegada de Muriel para esta quarta-feira, quando ele realizará exames médicos para se tornar, oficialmente, jogador do clube, sendo que o seu contrato com o Sevilla é válido até junho de 2022. E ele deixa o time espanhol com 13 gols marcados em 65 jogos.

Muriel também já defendeu a seleção colombiana em 22 oportunidades, tendo sido convocado para a edição de 2015 da Copa América e a Copa do Mundo do ano passado.