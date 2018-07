Fiorentina segue com 100% na Liga Europa; Napoli perde

Os clubes italianos tiveram um desempenho regular nesta quinta, na primeira parte da terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Fiorentina e Napoli jogaram fora de casa e tiveram resultados diferentes. O time de Florença venceu e segue com 100% de aproveitamento na competição. Já o de Nápoles decepcionou ao jogar melhor, mas ser derrotado por 2 a 0 na Suíça.

Pelo Grupo K, a Fiorentina está imbatível. Mesmo jogando na Grécia, a equipe derrotou o PAOK Thessaloniki por 1 a 0 e chegou aos 9 pontos. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, com o peruano Juan Vargas. A liderança está mais que garantida, já que na outra partida da chave, na Bielo-Rússia, Dínamo Minsk e Guingamp ficaram no 0 a 0. Os franceses está em segundo, com 4 pontos, seguidos pelos gregos, com três.

Em Berna, na Suíça, o Napoli caiu diante do Young Boys. O time italiano, mesmo com uma mescla de titulares e reservas, foi superior em campo e criou 23 chances de gol, contra nove dos mandantes. Mas futebol se ganha com bola na rede e ela entrou duas vezes na meta do goleiro brasileiro Rafael no segundo tempo - aos sete, com Hoarau, e aos 47, com Bertone.

O resultado faz com que o Grupo I fique muito embolado. Três equipes estão com seis pontos, sendo que o Napoli fica em terceiro por causa do saldo de gols - o Young Boys lidera e o Sparta Praga, da República Checa fica na segunda colocação.