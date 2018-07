Fiorentina empata com Palermo e garante vaga na Liga Europa

Com o resultado, a Fiorentina soma somente uma vitória nas últimas 11 partidas. A equipe começou o campeonato brigando pelas primeiras colocações, mas oscilou demais depois disso e agora terá que se contentar com a quinta colocação, com 61 pontos. Mas não escapou de deixar o gramado sob vaias neste domingo.

Por outro lado, o empate foi ótimo para o Palermo, que subiu para a 17.ª colocação com 36 pontos, deixou a zona de rebaixamento e depende só de si na última rodada, quando enfrentará o lanterna e já rebaixado Verona, em casa, para se manter na primeira divisão.

Pior para o Carpi, que viveu dia para ser esquecido neste domingo ao cair por 3 a 1 para a Lazio, em casa, após perder dois pênaltis com Mbakogu. O resultado colocou a equipe na zona de rebaixamento, em 18.º, com 35 pontos, enquanto os romanos subiram para 54 pontos e estão na nona posição.

Ainda na parte de baixo da tabela, o Frosinone caiu para o Sassuolo em casa, por 1 a 0, e está rebaixado para a segunda divisão em 2016/2017. A Udinese deixou qualquer chance de queda para trás ao empatar por 1 a 1 com a Atalanta, fora de casa, e subir para 39 pontos.

Pouco acima, com 40, está a Sampdoria, que foi atropelada pelo Genoa neste domingo, no clássico de Gênova. Leonardo Pavoletti e Suso, duas vezes, marcaram os gols da equipe que subiu para a décima colocação, com 46 pontos.