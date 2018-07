Fiorentina só empata com Torino pelo Italiano

SÃO PAULO - A Fiorentina perdeu uma boa chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano neste domingo. No primeiro jogo do dia pela 19.ª rodada, a equipe não passou de um empate sem gols diante do Torino, fora de casa, e terminará a rodada fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O resultado levou a Fiorentina aos 37 pontos na quarta posição, dois atrás do Napoli, terceiro colocado, e 12 atrás da líder Juventus. O time de Florença voltará a campo no domingo que vem, novamente fora de casa, dessa vez para pegar o Catania. Já o Torino é o sétimo lugar, com 26 pontos, e também joga no domingo, contra o Sassuolo.

A 19.ª rodada do Campeonato Italiano ainda terá outros cinco jogos disputados neste domingo, com destaque para a líder Juventus, que enfrenta o Cagliari fora de casa. As outras partidas serão: Atalanta x Catania, Verona x Napoli, Roma x Genoa e Sassuolo x Milan.