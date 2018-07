Fiorentina só empata em casa na estreia de Anderson, ex-Grêmio

FLORENÇA - Depois de seis anos e meio jogando pelo Manchester United, o brasileiro Anderson estreou neste domingo pela Fiorentina. Usando o número 88 nas costas, o ex-gremista passou em branco no empate da equipe dele com o Genoa, num emocionante 3 a 3, em Florença, pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano.

Anderson entrou a 16 minutos do fim do tempo regulamentar para substituir o grande nome do jogo. Aquilani fez os três gols da Fiorentina no jogo. O Genoa abriu o placar com Gilardino e os donos da casa empataram na sequência, ambos de pênalti.

Ainda no primeiro tempo, Antonini recebeu do brasileiro Matuzalém e recolocou o Genoa à frente do marcador. Mas logo em seguida Aquilini empatou de novo, aproveitando bate-rebate. Na volta do segundo tempo, o jogador de 29 anos fez o terceiro, num chute cruzado. Assim que ele saiu, Sebatian de Maio fez o 3 a 3, completando escanteio sem chances para o goleiro brasileiro Neto.

Com esse resultado, a Fiorentina foi a 41 pontos, ainda no terceiro lugar, a três do Napoli, último time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. No meio da tabela, o Genoa é o 11.º, com 26.