Fiorentina supera o Bologna e continua perto dos líderes do Italiano

FLORENÇA - A Fiorentina se manteve na briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Bologna por 3 a 0, diante de sua torcida. O time ocupa o quarto lugar, com 30 pontos, sete a menos que a vice-líder Roma e dez abaixo da líder Juventus.

O time de Florença buscou mais três pontos na tabela graças aos gols de Josip Ilicic, aos 13 minutos do primeiro tempo, Borja Valero, aos 29, e Giuseppe Rossi, aos 19 minutos da segunda etapa. Ilicic encerrou seu jejum de gols, que já durava oito meses.

Na capital, a Lazio também somou três pontos, ao superar o Livorno por 2 a 0. O time do brasileiro Hernanes contou com gols do alemão Miroslav Klose, recuperado de uma lesão no ombro. Ainda neste domingo a Sampdoria bateu o Chievo Verona por 1 a 0, enquanto o Torino derrotou a Udinese por 2 a 0. Genoa e Atalanta empataram por 1 a 1 e Parma e Cagliari ficaram no 0 a 0.