Fiorentina vacila em casa e cede empate nos acréscimos para Atalanta

A Fiorentina cedeu o empate nos acréscimos da partida e ficou no 1 a 1 com o Atalanta neste domingo, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixa o time anfitrião na 12ª colocação da tabela com sete pontos.

Os visitantes estão em nono, com oito. Juventus e Napoli, que jogaram no sábado por conta da rodada de meio de semana da Liga dos Campeões da Europa, dividem a ponta da tabela com 100% de aproveitamento e 18 pontos conquistados.

A Fiorentina abriu o placar da partida logo aos 12 minutos do primeiro tempo com Federico Chiesa. O Atalanta teve um pênalti desperdiçado aos 18 da etapa final com Alejandro Gomez. No entanto, conseguiu deixar tudo igual nos acréscimos com Remo Freuler.

As equipes voltam a campo no próximo domingo. A Fiorentina visitará o Chievo, enquanto o Atalanta receberá a Juventus. O Napoli, que por ter melhor saldo de gols está em primeiro lugar, jogará no mesmo dia contra o Cagliari, em casa.