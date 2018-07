Fiorentina vai à semi da Copa da Itália com gols de Mario Gomez

A Fiorentina se aproveitou bem nesta terça-feira da má fase que passa a Roma atualmente. Em pleno estádio Olímpico, na capital italiana, a equipe de Florença derrotou a rival por 2 a 0 e avançou às semifinais da Copa da Itália. A atual vice-campeã da competição contou com o faro de artilheiro do alemão Mario Gomez, autor dos dois gols do time - ambos no segundo tempo.

O adversário da Fiorentina nas semifinais, única fase da Copa da Itália em que há jogos de ida e volta, será a Juventus, que na semana passada havia derrotado o Parma por 1 a 0, como visitante. Por sorteio, a equipe de Florença terá a vantagem de decidir uma vaga na decisão em seu estádio, no dia 8 de abril. A partida de ida, na Arena Juventus, em Turim, será em 4 de março.

Em campo, a Fiorentina mostrou tranquilidade para enfrentar a Roma, que é a atual vice-líder do Campeonato Italiano, mas que vive uma má fase - nas últimas rodadas, o time romano deixou a líder Juventus se distanciar e permitiu uma perigosa aproximação do terceiro colocado Napoli na tabela de classificação.

Após segurar uma pressão inicial da Roma, a Fiorentina se armou bem para jogar nos contra-ataques e a tática deu certo. No segundo tempo, aos 20 minutos, o lateral-esquerdo Milan Badelj avançou pela ponta e cruzou rasteiro para a pequena área. Mario Gomez se antecipou à zaga e ao goleiro da Roma e com um leve toque fez o gol. Depois, aos 44, o alemão recebeu dentro da área, fez o giro no marcador e chutou forte para decretar a vitória de seu time.