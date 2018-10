Fiorentina bate Atalanta em casa e cola nos líderes do Campeonato Italiano

Sem levar sustos, a Fiorentina fez o dever de casa ao vencer a Atalanta neste domingo, no Estádio Artêmio Franchi, por 2 a 0, se recuperou do último revés para a Inter de Milão e encostou nos líderes do Campeonato Italiano. O jogo foi válido pela oitava rodada da competição.

O resultado embola a parte de cima da tabela de classificação, que agora mostra a Fiorentina na terceira posição, com 13, logo atrás do Napoli, segundo colocado, e da líder Juventus. A Atalanta soma seis pontos e cai para a 17ª posição, colada na zona de rebaixamento.

O meia francês Veretou, de pênalti e o lateral-esquerdo italiano Biraghi anotaram os gols do triunfo, ambos no segundo tempo. Em campo, dois brasileiros atuaram, ambos na zaga. Vitor Hugo, ex-Palmeiras, pela Fiorentina, e Rafael Toloi, ex-São Paulo, pela Atalanta.

Outro time que venceu e subiu na tabela foi o Genoa, que derrotou penúltimo colocado Frosinone por 2 a 1, fora de casa, com dois gols do atacante polonês Piatek. Ciano fez, de pênalti, o gol de honra do Frosinone, que segue com apenas um ponto e sem vencer ainda no torneio.

O time de Genova, por outro lado, vai para 12 pontos e chega à sétima posição, sendo a primeira equipe fora da zona de classificação à Liga Europa.

Nos outros dois jogos que abriram o dia, o Bologna derrotou a Udinese por 2 a 1, em casa, e escapou da zona de rebaixamento, e o Torino triunfou por 1 a 0 diante do lanterna Chievo, fora de casa. Simone Zaza garantiu o triunfo marcando no final da partida.