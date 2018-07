Fiorentina vence Bari e deixa lanterna do Italiano A Fiorentina derrotou o Bari por 2 a 1, neste sábado, na abertura da oitava rodada do Campeonato Italiano, e deu um grande salto na tabela. O time de Florença escapou da lanterna e subiu para a provisória 11.ª colocação, agora com oito pontos. O Bari é o 15.º, com sete.