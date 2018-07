Fiorentina vence e vira líder isolada na Itália; em Milão, Napoli faz 4 no Milan

Com 18 pontos, a Fiorentina tem agora dois a mais que a Internazionale. A vitória em casa foi facilitada logo no começo com o pênalti cometido por Gabriel Paletta aos seis minutos de jogo e sua consequente expulsão, deixando a Atalanta com um a menos. Na cobrança, o centroavante Ilicic bateu com perfeição, fez 1 a 0 e deu a tranquilidade necessária para o time de Florença conseguir o triunfo - Borja Valero fez o segundo, aos 35, e Joan Verdu anotou o terceiro já aos 45 da segunda etapa.

Já no estádio San Siro, em Milão, o Napoli não teve dó da fragilidade do Milan, que mais uma vez joga em um nível bem abaixo do que todos esperam, e aplicou uma goleada por 4 a 0. Os gols napolitanos saíram com naturalidade: o primeiro, com Allan aos 13 minutos, veio em uma tabela bem feita pelo meio que deixou o brasileiro na cara do goleiro Diego López. Na segunda etapa, Insigne deu show com dois belos gols - um em cobrança de falta - e o zagueiro Rodrigo Ely, convocado para a seleção olímpica, fechou o placar com um gol contra, mostrando que tudo está errado no time milanista.

Com a goleada, o Napoli subiu para a sexta colocação, com 12 pontos, consolidando a sua reação na competição. Na semana passada, havia ganhado outro clássico - 2 a 1 na Juventus, em Nápoles. Já o Milan cai para 11.ª posição, com 9 pontos.