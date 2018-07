Fiorentina vence em casa e avança na Copa da Itália

Diante do Empoli, que disputa atualmente a segunda divisão do Campeonato Italiano, a Fiorentina não conseguiu sair do 0 a 0 no tempo normal. Mas Babacar marcou o gol da classificação aos 14 minutos da segunda etapa da prorrogação.

Agora, a Fiorentina espera a definição de seu adversário na quarta fase da Copa da Itália. Enquanto isso, os principais favoritos ao título, que ficaram na oito primeiras colocações do último Campeonato Italiano, só entram na disputa a partir das oitavas de final.