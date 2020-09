Fiorentina vence na estreia do Italiano e Roma só empata contra o Verona

A temporada 2020/2021 do Campeonato Italiano começou neste sábado com a realização de duas partidas. Nelas, destaque para a Fiorentina, que jogou em casa contra o Torino e venceu por 1 a 0, no estádio Artemio Francchi. O gol do time de Florença foi marcado pelo meia Gaetano Castrovilli, aos 33 minutos do segundo tempo.

No outro duelo deste sábado, a Roma estreou com um empate sem gols contra o Verona como visitante. Essa foi a primeira partida da equipe romana sob nova direção. No mês passado, o Grupo Friedkin, que é baseado no estado do Texas, nos Estados Unidos, comprou as ações do clube e passou a comandar o futebol.

A rodada inaugural do Campeonato Italiano terá sequência neste domingo com a realização de mais quatro partidas. O destaque é a estreia da Juventus, que começa a busca pelo 10.º título consecutivo. Em casa, o time de Turim joga contra a Sampdoria e poderá ter a presença de 1.000 torcedores no Juventus Stadium de acordo com uma norma do governo italiano.

Os outros jogos deste domingo são Parma x Napoli, Genoa x Crotone e Sassuolo x Cagliari. Na segunda-feira, o Milan fará a sua estreia contra o Bologna, no estádio San Siro, em Milão.

Três partidas da primeira rodada foram adiadas para o próximo dia 30. Por conta de suas participações nas fases decisivas de competições europeias em agosto, Inter de Milão e Atalanta ganharam mais tempo de férias e tiveram seus compromissos fora de casa contra Benevento e Lazio, respectivamente, mudados de data. Já o Spezia, que conseguiu sua promoção à Série A também no final do mês passado, enfrentaria a Udinese como visitante.