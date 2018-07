Fiorentina vence Sassuolo e mantém perseguição aos líderes

A Fiorentina manteve a perseguição aos líderes do Campeonato Italiano neste sábado ao derrotar o Sassuolo por 3 a 1, fora de casa. A vitória sustentou a quarta colocação da tabela, agora com 38 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Mesmo jogando na casa do adversário, a Fiorentina não teve dificuldades para se impor em campo. Construiu a vitória gradualmente, com dois gols em dois minutos. Aos 30, Mohamed Salah recebeu lançamento pela direita, entrou na área e bateu na saída do goleiro. Aos 32, Khouma Babacar aproveitou erro na saída de bola do Sassuolo e anotou o segundo dos visitantes.

Na segunda etapa, a Fiorentina praticamente só administrou a vantagem. Mesmo sem fazer grande esforço, anotou o terceiro, novamente com Babacar, aos 16. Os donos da casa marcaram o gol de honra aos 21. Mas não passaram disso e não chegaram a ameaçar a vitória da Fiorentina.

Apesar do tropeço, o modesto Sassuolo faz campanha razoável no Italiano. O time tem 29 pontos e ocupa a 12ª colocação da tabela, distante da zona de rebaixamento.