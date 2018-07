Fiorentina volta a vencer e entra na briga pelo G-3

FLORENÇA - Com dois brasileiros no time titular, a Fiorentina encerrou neste sábado uma sequência de três jogos sem vitória e bateu a Atalanta por 2 a 0, em casa, no Estádio Artemio Franchi, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, voltou à briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Ao vencer, a Fiorentina igualou os 44 pontos que tem o Napoli, terceiro colocado. Pelo número de gols marcados, o time napolitano fica à frente momentaneamente, uma vez que na sequência enfrenta o Milan, no San Paolo.

De falta, Ilicic abriu o placar aos 16 minutos, encobrindo a barreira. O time de Anderson, ex-Manchester United, e do goleiro Neto fechou o placar a quatro minutos do fim, com o polonês Wolski, que havia entrado no segundo tempo exatamente no lugar do jogador esloveno.

Também neste sábado, em Údine, a Udinese fez o dever de casa ao vencer o Chievo Verona por 3 a 0, na disputa entre dois times que brigam contra o rebaixamento. Com Danilo, Gabriel Silva e Maicosuel no time titular, a equipe alvinegra venceu com gols de Di Natale, Bruno Fernandes e Agyemang-Badu para chegar aos 26 pontos e subir ao 13.º lugar. O Chivo continua em 16.º, com 18.