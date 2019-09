Fiorentina x Juventus: Onde assistir e horário do jogo pelo Italiano

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Na tabela de classificação, os dois clubes estão em situações opostas após dois jogos.

Fiorentina x Juventus terá transmissão pelo canal de streaming DAZN. O Estado também faz o tempo real da partida.

Na Fiorentina, que busca os primeiros pontos na competição após perder para Napoli e Genoa, o técnico Vicenzo Montella poderá promover a estreia do atacante brasileiro Pedro, contratado junto ao Fluminense . Outras opções para o ataque são o francês Franck Ribéry, ex-Bayern de Munique, e o ganês Kevin Prince Boateng.

Na Juventus, que tem 100% de aproveitamento após vitórias sobre Parma e Napoli, a novidade estará no banco de reservas. Recuperado de uma pneumonia, que o deixou de fora dos primeiros jogos, o técnico Maurizio Sarri fará sua "estreia oficial" no clube. No ataque, Cristiano Ronaldo entrará em campo animado depois de marcar quatro gols na goleada da seleção de Portugal sobre a Lituânia por 5 a 1, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.