Fiorentina x Juventus: onde assistir e horário do jogo com Cristiano Ronaldo em campo

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste sábado, no estádio Artemio Franchi, às 15h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Cristiano Ronaldo lidera a competição com folga, enquanto a equipe de Florença tenta se aproximar da parte de cima da tabela.

Fiorentina x Juventus terá transmissão da RAI e acompanhamento em tempo real do Estado. A Fiorentina inicia a rodada na 9ª colocação, com 18 pontos e o fato curioso é que vem de cinco empates consecutivos. Foram quatro jogos terminados em 1 a 1 (Cagliari, Torino, Roma e Frosinone) e na última rodada ficou no 0 a 0 com o Bologna.

Já a Juventus nada de braçadas tanto no Campeonato Italiano quanto na Liga dos Campeões. A equipe de Cristiano Ronaldo soma 37 pontos e lidera com folga a competição italiana. Na rodada passada, derrotou o SPAL por 2 a 0. Na Champions League, superou o Valencia por 1 a 0 na última terça-feira.