'Fiquei fora do time em um momento delicado', afirma Prass

Fernando Prass voltou ao time do Palmeiras depois de uma complicada contusão no cotovelo direito. Após o retorno contra o Botafogo, na 27.ª rodada do Brasileirão, a equipe alviverde conquistou 11 pontos em sete partidas, afastando-se da zona de rebaixamento. Mesmo com a reação, Prass, que ficou fora de 23 jogos do campeonato, não vê relação do retorno à titularidade com a recuperação do time. Para ele, a sua experiência foi importante, mas não decisiva.

"Eu fiquei fora do time em um momento delicado, em uma troca de comando técnico. E muitos jogadores ficaram fora do time também por contusão", ressaltou o goleiro do Palmeiras.

Na ausência do jogador, três atletas atuaram na posição. Fábio foi titular em 18 jogos e sofreu 22 gols - o Palmeiras, no período, conquistou cinco vitórias e três empates. Com Deola, foram 13 gols sofridos em cinco partidas (o time venceu dois jogos e empatou um). Bruno, por sua vez, jogou 45 minutos contra o Flamengo, na partida marcada pela lesão de Prass. Na ocasião, o jogo estava empatado por 1 a 1 e o Palmeiras, depois, acabou derrotado por 4 a 2 no Maracanã.

Logo no retorno à equipe, Prass foi decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo fora de casa. Após o bom resultado, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 no Pacaembu. Depois, o time enfrentou o Santos (derrota por 3 a 1), Cruzeiro (1 a 1) e Corinthians (1 a 1). As dificuldades encontradas, segundo o goleiro, serão importantes na reta final do Brasileirão."A sequência complicada começou lá atrás, contra o Botafogo. Conseguimos vencer fora de casa. E depois vencemos o Grêmio, que briga pelo G-4, em casa", disse.

Nos últimos cinco jogos do campeonato, o Palmeiras enfrenta São Paulo, Coritiba e Inter fora de casa. Diante da torcida, pega Sport e Atlético-PR. Para Prass, quase nenhum time irá escapar de uma sequência complicada, pois os times ainda lutam por alguma coisa no torneio. "Muitos enfrentarão os times de baixo da tabela", afirmou.

O Palmeiras soma 39 pontos no Brasileirão e ocupa a 14.ª posição na tabela. A equipe de Dorival Júnior tem cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O time alviverde precisa ainda de seis pontos para afastar qualquer possibilidade de um novo descenso no Brasileirão.