Firmino busca chance na seleção e visa impulsionar carreira

No Hoffeinhein, da Alemanha, há quatro anos, o jogador de 23 anos tem despertado o interesse de grandes clubes da Europa depois de gols e boas atuações, e foi convocado pelo técnico Dunga para os próximos amistosos do Brasil.

“Claro que estar na seleção vai abrir mais portas... vamos esperar a temporada acabar e ver no que dá”, disse ele a jornalistas nesta terça-feira, na Turquia.

O jogador, que tem contrato com seu time da Alemanha até 2017, começou sua carreira no CRB, de Alagoas, e se destacou no Figueirense, sendo negociado no fim de 2010.

“Sou brigador; corredor, tenho qualidade técnica e gosto de fazer gols e concluir”, disse ele, revelando suas características ao torcedor brasileiro.

O meia-atacante vai começar no banco contra a Turquia no amistoso de quarta-feira em Istambul, mas deve ter uma chance até o jogo com a Áustria, na semana que vem.

"É um sonho meu estar aqui na seleção, uma honra e estou defendo meu país e minha família”, declarou. “As pessoas pedem para eu dar meu melhor e fazer o que eu sei, que é gols e jogar futebol.”

Apesar do bom momento, o meia-atacante revelou dificuldades fora de campo.

“Sou tímido mesmo, dei no máximo dez entrevistas na carreira. Lembro até hoje da primeira vez; a mão suava, fiquei suando frio, foi difícil”, disse ele ao lembrar os tempos de Figueirense.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)