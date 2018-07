Firmino celebra 'chute dos sonhos' em vitória do Brasil

O Brasil ia amargando seu primeiro tropeço na segunda ''era Dunga'', mas Roberto Firmino tratou de garantir a sexta vitória seguida, agora sobre a Áustria, por 2 a 1. O meia Hoffenheim arriscou de longe aos 38 minutos do segundo tempo, colocou a bola no ângulo, e marcou pela primeira vez com a camisa da seleção. O jogador, que estreara na quarta passada, disse ter vivido noite mágica.

"(Foi um) chute dos sonhos. É um sonho estar aqui. Graças a Deus estou realizado. Espero continuar e voltar mais vezes", comemorou o jogador, que entrou no lugar de Luiz Adriano no segundo tempo do jogo contra a Áustria.

Na saída do gramado em Viena, ele parecia não acredita no que estava vivendo. "Muito feliz de ter entrado e ajudado meus companheiros. Um sonho estar aqui fazendo parte desse grupo maravilhoso. Com gol, melhor ainda. Muito feliz por ter vencido o último jogo do ano."

Desconhecido no Brasil, Firmino disse ter vivido dias de ansiedade entre a primeira convocação e a chance de jogar. "Saí cedo do Brasil, saí com 17 anos. Agora todos podem me conhecer e saber quem realmente é o Firmino", contou o meia de 23 anos. "Já fiquei duas semanas sem dormir durante esse tempo de esperar e vou ficar mais um mês sem dormir."