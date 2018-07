Firmino é cortado por lesão e Jonas ganha chance com Dunga

Artilheiro do Campeonato Português, o atacante Jonas ganhou uma nova chance na seleção brasileira. Com 28 gols em 26 partidas, o ex-gremista é o "Chuteira de Ouro" da Europa na temporada e foi convocado neste sábado pelo técnico Dunga para o lugar de Roberto Firmino, do Liverpool, cortado por lesão.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deu mais informações sobre a mudança. Apenas informou que Firmino foi "desconvocado por contusão". A seleção brasileira joga na próxima sexta-feira contra o Uruguai, no Recife, na Arena Pernambuco, e depois, na terça, visita o Paraguai no Defensores Del Chaco, em Assunção. Os jogos valem pelas Eliminatórias da Copa.

Jonas já teve algumas oportunidades na seleção. Em 2011, marcou os dois gols de uma vitória por 2 a 0 sobre o Egito, sua quinta apresentação pelo Brasil naquele ano. Depois, em 2012, ainda atuou em mais três partidas, as últimas delas em setembro. Dali em diante, não jogou mais pela seleção.

Agora, está fazendo gol atrás de gol pelo Benfica, ajudando a equipe a se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante deixou o Brasil em 2011, após atuar no Grêmio. Antes do Benfica, jogou pelo Valencia.