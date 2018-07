Firmino faz dois e Liverpool busca vitória por 5 a 4 no último lance

Após três tropeços seguidos, o Liverpool deu adeus à briga pelo título do Campeonato Inglês, mas não perdeu o brio. Neste sábado, a equipe do técnico Jürgen Klopp chegou a ver o Norwich City abrir 3 a 1, virou, levou o empate nos acréscimos, mas buscou um gol aos 49 minutos para vencer por 5 a 4 na casa do rival. A festa de Klopp foi tanta que ele até quebrou seus óculos. Roberto Firmino, com dois gols, foi o artilheiro da partida.

O brasileiro, que já havia anotado dois gols no empate em 3 a 3 com o Arsenal, há 10 dias, abriu o placar aos 18 minutos de partida, num chute cruzado que ainda bateu no pé do goleiro e na trave antes de entrar.

Brigando contra o rebaixamento, o Norwich empatou num gol atípico do congolês Mbokani. Aos 29, o atacante dominou no meio da área de costas para o gol e para o marcador e bateu de calcanhar, pegando o goleiro Mignolet desprevenido. O belga também não pegou o chute rasteiro de Norwich, que virou aos 41. Na segunda etapa, Hoolahan, de pênalti, fez 3 a 1 para os donos da casa.

O Liverpool, que buscou o 3 a 3 com o Arsenal com um gols aos 45 minutos do segundo tempo, entretanto, não se entrega fácil. Após cruzamento de Roberto Firmino, Henderson fez o segundo. Depois, aos 18, o brasileiro dominou bola difícil na área e bateu na saída do goleiro para empatar.

Num contra-ataque, Milner invadiu a área sozinho, ficou cara a cara com o goleiro, e fez 4 a 3 aos 30 minutos. O Norwich City queria o empate e conseguiu aos 47. Com uma falta para bater no campo de defesa, o time da casa botou todo mundo na área ofensiva. A zaga do Liverpool tirou, mas, na sobra, Bassong bateu de fora da área, sem chances para Mignolet.

A torcida da casa foi à loucura, mas o Liverpool não aceitaria o quarto tropeço seguido. Aos 49, no último lance do jogo, um bate-rebate na área do Norwich terminou com um chute "mascado" de Lalllana parando no fundo das redes. A bola ainda pingou no chão logo após sair dos pés do atacante.

A vitória, pela 23.ª rodada, leva o Liverpool provisoriamente para o sétimo lugar, com 34 pontos, ainda longa de briga pelo título - o Manchester City, terceiro colocado, tem 43. Já o Norwich City, com 23, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O primeiro time na degola atualmente é o Newcastle, com 21.