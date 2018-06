Firmino já coloca pressão em Gabriel Jesus para ser o 9 do Brasil

Gabriel Jesus mantém a preferência para ser o centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Mas ganhou uma “sombra” às vésperas de começar a disputa na Rússia, a de Roberto Firmino, que cresce a cada dia no conceito do técnico Tite e da comissão técnica. Em enquete feita na terça-feira pelo Twitter do Estadão Esportes, Firmino aparecia com 51% da preferência dos torcedores (até 20h). Ao contrário dos tempos de Careca, Romário e Ronaldo, quando o camisa 9 do Brasil (o Baixinho vestia a 11) era absoluto, e dos dois últimos Mundiais, quando Luis Fabiano e Fred, respectivamente, não precisavam se preocupar com os reservas Grafite e Jô, desta vez se o titular bobear o reserva poderá lhe passar a perna.

Domingo, na partida contra a Croácia, Gabriel Jesus usou até a braçadeira de capitão, mas teve atuação apagada, quando muito discreta. Roberto Firmino entrou em seu lugar, num momento em que as condições de jogo já estavam mais favoráveis para a seleção brasileira, apareceu bem e fez um gol em que uniu coragem, disposição e técnica dentro da área. Do banco, Jesus aplaudiu o colega.

Ainda assim, o atacante do Manchester City não perdeu prestígio com o treinador, que mantém a opinião do mesmo dia da convocação do grupo para a Copa, que é de escalar Jesus entre os 11 da estreia. Tite confia no faro de gol e jogo em conjunto do seu camisa 9, mas sabe que também chamou um reserva que está pronto para atuar, principalmente depois da final da Liga dos Campeões e por estar em boas condições.

Caiu bem também entre os membros da comissão técnica o jogador do Liverpool ter antecipado um dia sua chegada a Londres após o torneio europeu. Quando apresentou a relação dos 23, Tite foi categórico sobre essa briga. “Inicialmente, Jesus é titular, mas, pelo alto nível, Firmino vai botar pressão.”

A disposição nos treinamentos e a boa atuação nos 33 minutos em que esteve em campo contra os croatas sinalizam que o atacante do Liverpool está “pedindo passagem”, mas ainda é reserva de Jesus.

Na seleção, porém, os números de Jesus, critério levado em consideração pelo treinador, ainda são melhores. Com nove gols, ele é artilheiro da era Tite, ao lado de Neymar.

O treinador estimula a disputa de posição em todos os setores, desde que com lealdade. Ele tem agido com cautela também quando precisa mudar suas peças. Ocorre que na Copa, com sete partidas da estreia à final, o treinador terá de agir rápido. Tite estimula essa briga entre os centroavantes. “Há uma competição. O Gabriel Jesus está arrebentando, mas o Firmino está botando pressão. Ele tem virtudes, qualidades, e a qualquer momento pode entrar”, disse.

Os protagonistas da briga procuram encará-la com naturalidade e discursam que, acima de tudo, está a equipe. “É bom para ele, para mim e para a seleção brasileira. O time tem dois jogadores à disposição. Tenho certeza de que quem entrar vai ajudar muito o Brasil”, afirmou Gabriel Jesus, o caçula do elenco nacional que vai à Copa com seus 21 anos e dois meses. O ex-palmeirense se disse feliz por Firmino ter feito gol em Anfield Road. “Que tenha essa briga! Ele fez excelente temporada, eu fiz boa temporada também. Ele estando bem, eu vou querer estar melhor ainda”, diz Jesus.

Firmino, que tem como característica o sorriso fácil, de acordo com os companheiros, é comedido ao comentar suas impressões sobre a disputa. “É como venho falando, estou aqui para ajudar a seleção quando o Tite precisar.”