Firmino marca golaço, mas Hoffenheim cai na Copa da Alemanha para o Dortmund Nova sensação da seleção brasileira, Roberto Firmino fez sua parte nesta terça-feira, mas não evitou a queda do Hoffenheim na Copa da Alemanha. Jogando fora de casa, o time foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 3 a 2 na prorrogação, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Com a vitória, os anfitriões avançaram às semifinais.