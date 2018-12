Firmino marca, Liverpool bate Burnley de virada e mantém perseguição ao City

O Liverpool visitou o Burnley nesta quarta-feira, teve muita dificuldade, mas manteve a perseguição ao Manchester City no Campeonato Inglês. Repleto de reservas, o time de Jürgen Klopp saiu atrás do placar e precisou da entrada de Roberto Firmino para selar o triunfo por 3 a 1, pela 15.ª rodada.

Foi do brasileiro o segundo gol do Liverpool, que chegou a 39 pontos, na segunda colocação, a dois do City. No sábado, o confronto será diante do Bournemouth, também fora de casa. Já o Burnley parou nos nove pontos, na zona de rebaixamento, e recebe o Brighton & Hove Albion também no sábado.

O Liverpool levou sustos no início da partida e, irreconhecível, só atacou aos 28 minutos, com Van Dijk. Mas o Burnley seguia melhor e abriria o placar já no segundo tempo. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, Cork aproveitou a confusão na área para empurrar para a rede.

O gol acordou o Liverpool, que foi para cima e buscou o empate aos 16. Origi recebeu próximo à área e tocou para Milner, que finalizou da meia-lua, no canto esquerdo do goleiro. A virada veio aos 23. Após falta cobrada pela direita, Van Dijk ajeitou de carrinho e Firmino, que havia acabado de entrar, virou.

Nos acréscimos, o Burnley pressionou na base da insistência e só não empatou graças a uma grande defesa de Alisson. No contra-ataque, Salah recebeu pela direita e tocou para Shaqiri, que apareceu de frente para o gol e não desperdiçou.

CHELSEA PERDE PARA O WOLVERHAMPTON

Quem se distanciou da briga pelo título foi o Chelsea. Com uma péssima atuação, a equipe londrina visitou o Wolverhampton e perdeu por 2 a 1, de virada, parando nos 31 pontos. Já são três rodadas sem vitória para os comandados de Maurizio Sarri, que, no sábado, terão a dura tarefa de receber o líder City.

O Chelsea começou com tudo e abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Loftus-Cheek apareceu com liberdade pela esquerda, cortou para o meio e bateu. A bola desviou na zaga e matou o goleiro. Fábregas e Willian ainda assustaram, mas o primeiro tempo terminou assim.

Na volta do intervalo, o Wolverhampton foi para cima, sufocou o Chelsea e foi premiado. Aos 13 minutos, White deu ótima enfiada para Raúl Jiménez, que bateu cruzado e contou com a falha de Kepa para marcar. Cinco minutos mais tarde, Willian perdeu a bola na saída, Doherty recebeu na direita e deixou Diogo Jota em ótimas condições para marcar o gol que levou os donos da casa a 19 pontos, em 12.º.

RICHARLISON MARCA EM EMPATE DO EVERTON

Nas outras partidas do dia, dois empates por 1 a 1. O Everton recebeu o Newcastle e tropeçou, mas o atacante brasileiro Richarlison deixou sua marca, após escanteio da direita. Já o lanterna Fulham recebeu o Leicester e conseguiu mais um ponto, ainda em último.