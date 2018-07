Firmino passa em branco, mas Hoffenheim goleia

O Hoffenheim não tomou conhecimento do Hertha Berlin neste domingo, 21, pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão, a última antes do fim de ano. Mesmo atuando fora de casa e sem nenhum gol do brasileiro Roberto Firmino, a equipe atropelou o adversário por 5 a 0 e entrou de vez na briga por vaga nas competições europeias da próxima temporada.

O resultado levou o Hoffenheim a 26 pontos, na sétima posição, um atrás do Augsburg, que hoje estaria na Liga Europa. Na próxima rodada, dia 1.º de fevereiro, a equipe duela justamente com o Augsburg fora de casa. Já o Hertha parou nos 18 pontos, em 13.º, e pega o Werder Bremen também fora de casa e no dia 1.º.

A goleada do Hoffenheim começou com uma grande ajuda do adversário, já que aos 22 minutos John Brooks marcou contra de forma bizarra após cruzamento da esquerda. De pênalti, Salihovic marcou o segundo e o terceiro, aos 25 e aos 38 da primeira etapa.

Quando o Hertha saiu para o ataque na segunda etapa para tentar a reação, o Hoffenheim transformou a vitória em goleada. Aos 28, Schipplock marcou o quarto. Já aos 38, Rudy fechou o placar para desespero dos donos da casa, que estavam consternados depois do apito final.