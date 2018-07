Firmino se diz surpreso com chance de ser titular contra a França

O atacante Roberto Firmino, do Hoffenheim, da Alemanha, está surpreso com a possibilidade de ser titular da seleção brasileira na partida de quinta-feira contra a França, formando dupla de ataque com Neymar. O jogador apareceu de forma inesperada em convocação do técnico Dunga no ano passado e ganhou espaço na equipe ao marcar um belo gol na vitória sobre a Áustria por 2 x 1, em amistoso disputado em novembro.

Com o corte por lesão de Diego Tardelli, Firmino pode ganhar sua primeira chance para ser titular da equipe no amistoso contra os franceses no Stade de France, nos arredores de Paris. “Estou um pouquinho surpreso, mas estou preparado para tudo”, disse o jogador a jornalistas nesta quarta-feira.

Em seu clube o atacante atua mais recuado, e provavelmente terá que mudar um pouco suas características para jogar ao lado de Neymar. “O Dunga quer que a gente se movimente para atrapalhar a defesa adversária”, disse “Provavelmente, devo jogar mais na frente.”

Outra opção para o técnico Dunga seria o veterano Robinho, que vem sendo convocado para dar experiência ao novo grupo da seleção que começou a ser construído depois do vexame do Brasil na Copa do Mundo de 2014 em casa.

“Procuro passar tranquilidade para os mais jovens. Tendo personalidade e tranquilidade não se sente o peso da camisa. É fazer o que faz no clube aqui também”, disse o atacante do Santos. “Minha relação com o Dunga é boa, mas não dá para pedir vaga de titular para ele. Tenho que mostrar meu trabalho”.

Robinho esteve com a seleção brasileira na Copa de 2006, quando o Brasil caiu diante da França nas quartas de final, e também no Mundial de 2010, em que a equipe foi eliminada pela Holanda na mesma fase -- nessa última sob comando de Dunga.

Mesmo com uma longa história na seleção, Robinho se mostrou tranquilo com a possibilidade de ficar no banco de reservas para um novato.

“Cada jogador tem que aproveitar sua oportunidade. O Firmino não está aqui porque é mais bonito que alguém, é pela sua qualidade”, afirmou.

O Brasil deve enfrentar a França com Jefferson; Danilo, Miranda, Thiago Silva e Fillipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar e Willian; Firmino e Neymar.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)