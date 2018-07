Fisco espanhol aperta o cerco na fiscalização dos jogadores

O fisco espanhol tem intensificado a fiscalização sobre os jogadores de Real Madrid e Barcelona. De acordo com informações do jornal El País, da Espanha, seis jogadores do time catalão estão na mira das investigações sobre irregularidades na criação de sociedade sem atividade real para exploração de imagens e pagamentos de comissões para empresários.

Sergio Ramos, Piqué, Xabi Alonso, Iniesta, Casillas e Mascherano foram os nomes divulgados, mas segundo um dos funcionários da Agência Tributária do país ouvido pelo jornal, isso é só o começo. "Existem mais casos do Real Madrid", disse. Os motivos da não divulgação são desconhecidos.

A maioria dos investigados são jogadores estrangeiros com residência na Espanha. "Há uma guerra entre a Agência e o futebol espanhol, que tem se agravado com o desentendimento do presidente da Liga Profissional (LPF), Javier Tebas, e a diretora da arrecadação da Agência, Soledad García", explicou o funcionário. Tebas teria acusado Soledad de querer liquidar as receitas dos clubes, mas a história não foi confirmada.

Messi já passou por um processo por conta de falhas no processo de pagamento. Recentemente, a contratação de Neymar, do Santos, causou a queda do presidente Sandro Rossel e o pagamento de cerca de R$ 43,4 milhões à receita por causa de irregularidades nos valores e o clube teve de pagar cerca de para "saldar possíveis dívidas tributárias derivadas da operação".