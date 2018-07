Fisioterapeuta minimiza lesões de Kaká e Luís Fabiano

O fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, do São Paulo e da seleção brasileira, afirmou nesta terça-feira que as lesões do meia Kaká e do atacante Luís Fabiano não são motivo de grande preocupação, tendo em vista o curto período de tempo existente para o início da Copa do Mundo.

Veja também:

Lesões de Kaká e Luís Fabiano assustam a seleção

Os dois jogadores desembarcaram na madrugada desta terça-feira no Brasil, vindos da Europa, e já começaram a realizar tratamento o centro de fisioterapia do São Paulo para poderem se apresentar em boas condições físicas ao técnico Dunga, na próxima sexta-feira, em Curitiba, onde os jogadores chamados pelo treinador realizarão um período de treinos para o Mundial.

Com problemas musculares, Luís Fabiano desfalcará o Sevilla na final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, enquanto Kaká, também com uma lesão muscular, não defendeu o Real Madrid na última rodada do Campeonato Espanhol, no último domingo, e ficou fora da equipe por quase 45 dias também por conta de uma pubalgia.

"O Luís Fabiano e o Kaká já estão em tratamento fisioterápico aqui no departamento de fisioterapia do São Paulo. O Luís Fabiano tem uma lesão na parte anterior na coxa esquerda... De grau um a três, nós colocaríamos que a lesão dele é de grau um. O Kaká também tem uma lesão na parte interna da coxa, mas agora isso (a contusão) é praticamente assintomático", minimizou Rosan, em entrevista para o canal Sportv.

O fisioterapeuta ainda ressaltou que as lesões em final de temporada do futebol europeu é um fato rotineiro. "É natural que, após um período exaustivo, os atletas se apresentam com algumas sequelas ou resquícios de lesões. O Kaká teve uma sobrecarga exaustiva de trabalho, a musculatura reclamou e fez edema, mas eu confesso para você que não preocupa", reforçou Rosan, que depois enfatizou que o problema que Kaká vê com maior temor é a lesão muscular.

"No momento a preocupação maior é com a lesão muscular na coxa esquerda. Ele relata que com a pubalgia não tem mais problema nenhum, mas todo atleta está sujeito a esse tipo de lesão. Ele não tem mais queixa nenhuma sobre a pubalgia", finalizou.