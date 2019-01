'Fiz a coisa certa na final do Paulista do ano passado', diz árbitro

O árbitro Marcelo Aparecido de Souza não sofre mais com a polêmica na final do Campeonato Paulista do ano passado. Mesmo depois de o Palmeiras ter defendido a existência de interferência externa na decisão de cancelar o pênalti marcado em Dudu, ele disse que só pode ser questionado pela demora de oito minutos em definir o lance, e não pela escolha final. Em entrevista ao Estado, o agora árbitro da Federação Paraibana de Futebol garante se sentir tranquilo com o episódio.

O que te levou a apitar pela Paraíba?

Eu cheguei ao limite da idade estipulada em São Paulo. Aceitei o projeto da Paraíba de resolver problemas na arbitragem. Como a CBF permite trabalhar até os 50 anos, asseguro minha vaga no Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver afiliado a uma federação, não trabalho no Brasileiro. Ficar parado e sem atuar em Estaduais seria péssimo, porque perderia ritmo de jogo.

Como analisa a polêmica na final?

Aquilo atrapalhou a minha carreira. O que me deixa chateado é que não houve equívoco, mas houve acerto. A gente sempre escuta que os árbitros não têm humildade ou que não reconhecem o erro, mas eu tive essa atitude. Eu errei por demorar, é claro, mas o importante é que acertamos e não teve má fé. Eu posso ser cobrado pela demora, mas não pela escolha. Eu recebi apoio até de alguns palmeirenses. Eles me falaram que eu estava acerto e que não queriam ganhar a final daquele jeito.

Você sofreu com a polêmica? Está arrependido?

Eu trabalhei durante 20 anos na Federação Paulista e foram poucos os problemas. Somos árbitros, somos seres humanos. Mas a gente fica infelizmente marcado pelo equívoco. Apesar de tudo isso, estou tranquilo. Eu sei que fiz a coisa certa naquela final. Imagina se daqui 20 anos eu me lembrar que decidi um campeonato por erro de arbitragem? O mais importante de tudo é poder olhar para o meu filho e encostar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Eu tenho a consciência limpa.

Apitar na Paraíba será mais fácil?

Esses jogos podem ser até mais difíceis. A diferença é só a repercussão. Um jogo da Série A tem mais qualidade, então é mais fácil decidir e analisar o jogo. Só que qualquer polêmica pode ser apontada como motivo da derrota. Na Paraíba os jogos têm muita força, muita disputa, então é preciso ficar mais esperto nos lances.

Você já apitou um jogo amistoso por lá. Gostou?

Eu fui surpreendido positivamente. Eu não tive oportunidades de ter atuado na Paraíba antes, mas gostei muito. No sábado apitei no estádio Amigão o amistoso do Botafogo com o Serrano. Um gramado espetacular, parecido ao do Pacaembu. As equipes fizeram uma partida disputada. Tecnicamente o nível técnico é mais baixo do que no Sul ou no Sudeste, mas o jogo é interessante.