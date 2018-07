'Fiz minha melhor partida pelo São Paulo', afirma Reinaldo

O lateral-esquerdo Reinaldo viveu duas sensações extremas em uma semana. O jogador do São Paulo disse nesta quinta-feira que fez diante do Danubio, na noite anterior, a melhor partida pelo clube desde a sua chegada, em 2013, e assim, conseguiu esquecer a atuação ruim vivida sete dias antes, quando foi driblado por Jadson no lance do segundo da dolorida derrota para o Corinthians, na estreia da Libertadores.

A redenção do jogador veio com gol e assistência na partida contra a equipe uruguaia. No primeiro tempo, Reinaldo cruzou para Alexandre Pato marcar o primeiro e já na etapa final, o lateral recebeu passe de Michel Bastos para fazer o terceiro gol tricolor. "Foi a minha melhor partida pelo São Paulo. Era um jogo importante e a gente precisava da vitória diante da nossa torcida", afirmou.

A goleada de 4 a 0 no Morumbi ainda deixou o time aliviado pela recuperação e também por ter assumido a liderança provisória do seu grupo na Libertadores. "Sem dúvida que as vitórias são sempre importantes, mas dessa a gente estava precisando ainda mais. Fizemos uma partida ruim com o Corinthians e agora precisamos trabalhar ainda mais forte para os próximos jogos", comentou.

A boa atuação de Reinaldo ainda possibilita o jogador a expectativa de assumir de vez a vaga de titular. "Tenho uma disputa sadia com o Carlinhos, mas vou tentar ganhar meu espaço", disse. O titular, que veio do Fluminense, está com uma tendinite no joelho esquerdo e ainda não tem prazo para voltar a atuar.