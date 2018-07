'Fizemos nosso melhor jogo', diz Tite após empate em Araraquara

O técnico Tite ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo Corinthians no empate por 2 a 2 contra a Ferroviária, na noite deste domingo, pelo Campeonato Paulista. O treinador destacou o poder de reação do Corinthians, que sofreu dois gols no empate - ficou atrás no placar nas duas oportunidades -, mas foi buscar o placar.

"As circunstâncias do jogo foram importantíssimas (nesse processo de reconstrução). Precisamos saber jogar sob pressão. Considerando as últimas partidas, foi o nosso melhor jogo", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o empate em Araraquara.

Primeiro gol de Giovanni Augusto com a camisa do Corinthians valeu um precioso ponto em Araraquara

Tite também destacou a boa atuação do adversário. Corinthians e Ferroviária têm as duas melhores campanhas do Campeonato Paulista. "Eu parabenizei o Rafael Miranda, que jogou comigo, por aquilo que as duas equipes apresentaram. É uma equipe bem organizada e fez um jogo de alto nível. Com a bola, o jogo foi muito bem jogado", admitiu o treinador corintiano.

Para conseguir equilibrar fisicamente a partida depois da viagem para o Chile na Libertadores - a delegação voltou apenas na madrugada de sexta-feira -, o Corinthians fez as três alterações possíveis. O treinador afirma que esse aspecto foi importante para a equipe conseguir se manter competitiva. "O Giovanni entrou bem (autor do segundo gol), o André entrou bem, o Marlone não teve possibilidade (por contusão). Precisamos de competição dentro de cada posição. Eu avalio o melhor momento de cada um", afirmou.