'Fizemos nosso melhor jogo', diz Levir sobre atuação do Atlético-MG

Mesmo se ainda vencer no comando do Atlético-MG nesta sua atual passagem pelo clube, o técnico Levir Culpi apareceu para a coletiva após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com uma aparência bem melhor do que nas três vezes anteriores, nas quais o seu time saiu de campo derrotado. Ele valorizou o resultado e elogiou seus jogadores.

"Nós enfrentamos o melhor time do campeonato e jogamos de igual para igual. Inclusive eu saio daqui com a sensação de que poderíamos ter vencido este jogo. Nosso time procurou jogar e foi muito bem. Fizemos nosso melhor jogo", analisou o treinador.

Levir, porém, não concordou com a marcação do pênalti a favor do Palmeiras. No lance, o volante Adilson teria empurrado levemente o zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras. "No meu modo de ver faltou critério ao árbitro, porque se ele vai marcar um lance deste, então terá que marcar outros mais 20 que acontecem iguais normalmente num jogo", reclamou.

O resultado manteve o Atlético-MG em sexto lugar, dentro da zona de classificação à Copa Libertadores. Mas a diferença do time, com 47 pontos, para seus maiores concorrentes é de apenas um ponto. Atlético-PR, Santos e Cruzeiro estão com 46 pontos e o time santista ainda vai jogar nesta 33ª rodada, contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu.

A chance de vencer pela primeira vez pode ocorrer na próxima rodada, na qual o time mineiro vai enfrentar o lanterna Paraná, em Curitiba (PR). O jogo vai acontecer na quarta-feira, às 21 horas.